Argentina
Honduras
Supra Du Quebec
Pacific FC
Swarm FC
Birmingham Legion B
FC Naples
Sarasota Paradise
Rhode Island
Westchester SC
Curacao
Aruba
Colorado Rapids II
Saint Louis City B
City SC
FC Tucson
Rockford Raptors
River Light
Omaha
Fort Wayne FC
FC Western
Wellington Phoenix (R)
FC Tulsa
San Antonio
New York Cosmos
Hartford Athletic
Tonga U19
Papua New Guinea U19
Atletico Union
Utah United
Nữ City SC Utah
Nữ Black Diamond
Colorado Springs
El Locomotive
Spokane Velocity
Athletic Club Boise
New Mexico United
Phoenix Rising FC
Ventura County FC
Houston Dynamo B
Nữ Leones de Ponce
Aguada Santeros
Nữ NY Liberty
Nữ Indiana Fever
Chinese Taipei U18
Hồng Kông U18
Astros de Jalisco
Ángeles Ciudad México
Obregon
Frayles de Guasave
Wellington Saints
Otago Nuggets
Southland Sharks
Franklin Bulls
Taoyuan Pilots
Fubon Braves
Barangay Ginebra
TNT Tropang Giga
Satria Muda BritAma
Bumi Borneo
Đà Nẵng Dragons
Sài Gòn Heat
Lokomotiv Kuban
Zenit Petersburg
Lisboa e Benfica
Porto
Cholet
Paris
BK Pardubice
CEZ Nymburk
Toronto Tempo
Nữ Chicago Sky
Corbuladias Pirates
Indios de Mayaguez
Nữ Los Angeles Sparks
Nữ Portland Fire
Capitanes de Arecibo
San German
Colegio Los Leones
Universidad Concepcion
Katerina Siniakova
Taylor Townsend
Anna Danilina
Aleksandra Krunic
Flavio Cobolli
Alexander Zverev
An Se-young
Akane Yamaguchi
Cheng Xing
Zhang Chi
Mathias Christiansen
Alexandra Boje
Jonatan Christie
Victor Lai
Liu Shengshu
Tan Ning
Yuki Fukushima
Mayu Matsumoto
Goh Sze Fei
Nur Izzuddin Rumsani
Nikolaus Joaquin
Raymond Indra
Nữ Đức
Nữ Nhật Bản
Nữ Việt Nam
Nữ Hong Kong
Nữ Thái Lan
Nữ CH Séc
Nữ Bỉ
Nữ Serbia
Nữ Philippines
Nữ Australia
Nữ Trung Quốc
Nữ Ba Lan
Thụy Điển
Azerbaijan
Hungary
Na Uy
Tây Ban Nha
Bosnia & Herzegovina
Nữ Brazil
Nữ Italy
Croatia
Georgia
Nữ USA
Nữ Bulgaria
Nữ Thổ Nhĩ Kỳ
Nữ Canada
Nữ Lebanon
Nữ Kazakhstan
Nữ Iran
Nữ Kyrgyzstan
Nữ Indonesia
Nữ Đài Loan
KT Rolster
Dplus
Team Secret Whales
Deep Cross Gaming
Top Esports
Team WE
Karmine Corp Blue Stars
Project Conquerors
G2 Esports
Karmine Corp
LOUD
Vivo Keyd Stars
Fluxo W7M
paiN Gaming
Cloud9
LYON
SPARTA
AM
Virtus.pro
GenOne
Atreides
HYPERSPIRIT
BetBoom
M80
FlyQuest
paiN
BIG Academy
Spirit
9z
BetBoom Team
LGD Gaming
Team Travoman
Team Voodoosh
Summer Bear
VP.Prodigy